Calciomercato Inter, colpo a gennaio ‘condizionato’ | Sfida a due

Suning pronta investire anche nel calciomercato di gennaio qualora l’Inter riuscisse a qualificarsi per gli ottavi di Champions League

Conte avrà un altro rinforzo nel calciomercato di gennaio. A patto, però, che la sua Inter si qualifichi agli ottavi di Champions. L’accesso alla fase ad eliminazione diretta, che non gli è riuscita l’anno scorso esattamente come a Spalletti quello prima, consentirebbe a Suning di incassare una cifra importante che, in parte, utilizzerebbe per la campagna acquisti. Per ‘regalare’ al tecnico salentino un nuovo giocatore di spessore internazionale, uno di quelli che ha già chiesto da quando è approdato sulla panchina interista.

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter nei guai: doppia positività al Covid-19 | Out nel derby

Calciomercato Inter, ‘colpo’ Champions: Alonso o Emerson Palmieri

Il rinforzo, ‘condizionato’ dalla Champions, dovrebbe essere un laterale mancino. A tal proposito, secondo ‘Tuttosport’, sarebbe eventualmente sfida a due tra Emerson Palmieri (offerto alla Juventus l’ultimo giorno di mercato) e Marcos Alonso. Entrambi sono ai margini del progetto tecnico di Lampard, con il secondo arrivato anche alla ‘rottura’ con l’inglese dopo il match di Premier col West Bromwich. Lo spagnolo classe ’90, esploso qui in Italia con la maglia della Fiorentina, è probabilmente il preferito di Conte. In ogni caso, Marotta e Ausilio tenterebbero la strada del prestito con diritto di riscatto. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, scambio in attacco | Rilancio a gennaio

Calciomercato Inter, Conte non l’ha voluto | Vola in Olanda