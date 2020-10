Calciomercato Inter, altro top club su Lautaro | Offerta shock

Calciomercato Inter, altro top club si è aggiunto nella corsa a Lautaro Martinez: pronta super offerta per l’argentino

Lautaro Martinez, il talento argentino che nell’Inter di Antonio Conte forma con Romelu Lukaku una coppia d’attacco formidabile, è stato corteggiato a lungo dal Barcellona in primis con Real Madrid e Manchester City che rimangono tuttora interessate al centravanti albiceleste. In queste ore, però, è uscito il nome di un altro grande club pronto a fare follie per il numero 10 interista: il Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Francia | Tensioni col tecnico, vuole andarsene

Calciomercato Inter, Bayern Monaco su Lautaro: offerta da capogiro

Secondo ‘Don Balon’, il Bayern Monaco punta tantissimo su Lautaro Martinez. I tedeschi, campioni di Germania e d’Europa in carica, sarebbero pronti a fare follie per l’attaccante nerazzuro con Karl-Heinz Rummenigge, Ad dei bavaresi, che pare voglia presentare una proposta da 90 milioni di euro in vista del mercato invernale. Cifra notevole che potrebbe far riflettere Steven Zhang e soci, anche se è quasi da escludere del tutto la cessione del classe ’97 nella sessione di gennaio, ovvero a stagione in corso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, torna l’ipotesi scambio col Torino | Le cifre