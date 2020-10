Con Young sale a sei il numero dei giocatori dell’Inter positivi al coronavirus. E’ allarme totale in vista del derby col Milan di sabato sera

Ashley Young è il sesto giocatore dell’Inter positivo al Covid-19. Esclusi quelli impegnati con le rispettive Nazionali, al momento sono solo quattro i negativi presenti ad Appiano Gentile: Handanovic, Padelli, Darmian e Andrea Ranocchia. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, questa mattina tutto il gruppo squadra si sottoporrà nuovamente ai tamponi, compreso Antonio Conte di ritorno da alcuni giorni di vacanza concordati con la società che ad oggi è intenzionata a disputare il derby col Milan in programma sabato ore 18 al ‘Meazza’.

Inter, Conte in fibrillazione: Bastoni tra Milan e Champions

Il tecnico interista viene dato in fibrillazione dal ‘Corriere della Sera’, con la paura che il numero dei positivi possa salire ancora. In tal caso, non escludiamo che possa chiedere al club di provare a far rinviare la stracittadina valevole per la quarta giornata di Serie A. Per il match contro Ibrahimovic e compagni, il salentino potrebbe forse recuperare uno dei sei contagiati, ovvero Alessandro Bastoni. La positività del classe ’99 è stata riscontrata il 6 ottobre, quindi il 16 potrebbe tornare a disposizione qualora risultasse negativo al doppio tampone. Più probabile, comunque, il suo rientro nella sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, fissata sempre al ‘Meazza’ mercoledì 21 ottobre.

