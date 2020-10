Zaniolo non torna: pronto il rinnovo con la Roma

Zaniolo non torna: pronto il rinnovo con la Roma

Nicolò Zaniolo rimarrà alla Roma. Per lui è pronto il rinnovo del contratto, condizione che lo allontana ancora di più da un ipotetico ritorno all’Inter. Lo ha confermato il suo agente Claudio Vigorelli a Tuttosport: ”Nicolò piace a tutti i club più importanti, la Roma vuole tenerlo e ha fiducia in lui. Ora sta meglio, lavora per rientrare presto e vorrebbe disputare l’Europeo ma senza recuperare prima del previsto. A Roma è esploso e questo è l’ambiente giusto per crescere” ha detto.

