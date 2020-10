Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | L’entourage dice basta

Calciomercato Inter, Lautaro è in forma più che mai e i nerazzurri se lo tengono stretto: l’ipotesi di un approdo al Barcellona si allontana, parola dell’agente

Lautaro Martinez in forma smagliante. il gioiello argentino dell’Inter ha già segnato 3 gol nelle prime 3 partite della stagione tra Fiorentina e Lazio e non ha la minima intenzione di fermarsi. Proprio lui che ha passato un 2020 davvero difficile tra prestazioni incolori e voci che lo volevano davvero lontano da Appiano Gentile, direzione Barcellona. Le stesse voci che non sembrano essersi ancora spente, anche se per fortuna della società nerazzurra l’agente dell’attaccante ha alzato finalmente la voce.

Calciomercato Inter, tuona l’agente di Lautaro: le sue parole

Un alleato in più per l’Inter, un nemico maggiore per il Barcellona. A ‘TTSports’, programma che va in onda su RadioTrendTopic, Sergio Zarate è stato chiaro nel dichiarare che il suo assistito non si muoverà dall’Inter. Ha definito, infatti, addirittura irrispettoso nei confronti dei nerazzurri parlare ancora del Barcellona. Non è corretto parlare del Barcellona, Lautaro è un giocatore di proprietà dell’Inter. “Futuro al Barça? Parlarne sarebbe irrispettoso per il club che gli ha aperto le porte in Europa – le parole di Zarate, membro dell’entourage del classe ’97 – Adesso sta molto bene con i nerazzurri”. Dichiarazioni che non lasciano spazio a molte interpretazioni se non ad una sola: la storia d’amore fra Lautaro e l’Inter non è ancora giunta al termine.

