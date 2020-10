Sogno Aguero, l’Inter ci prova davvero: assalto già a gennaio

Sogno Aguero, l’Inter ci prova davvero: assalto già a gennaio

L’Inter ci prova davvero per Sergio Aguero. In scadenza di contratto a giugno 2021, la dirigenza tenterà un abboccamento deciso già a gennaio. Marotta vorrebbe prenderlo a costo zero, dunque vorrebbe tentare l’opera di convincimento come accaduto a De Vrij e Godin nei tempi e nei modi giusti. La volontà dell’attaccante sarà decisiva ma Conte sogna una coppia clamorosa con Lukaku o Lautaro per puntare dritto alla Champions. Nonostante le voci dalla Spagna che impongono la cessione del ‘Toro’, l’Inter vorrebbe puntare ad avere un attacco atomico per poter gestire meglio le forze.

