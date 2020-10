Calciomercato Inter, Lautaro è in grande forma e sta bene a Milano ma il suo futuro rimane ancora in bilico: scopriamo perché

Tanti gol con l’Inter e anche in Nazionale argentina, in cui è una pedina fondamentale. Lautaro Martinez è partito davvero con il piede giusto in questa stagione e, come detto ieri dal membro del suo entourage Sergio Zarate, sta bene a Milano. Ma la questione rinnovo potrebbe cambiare le cose.

L’entourage del numero 10 nerazzurro chiede infatti ben 7 milioni di euro l’anno, mentre la società ne offre ‘solo’ 5. Proprio per questo, il futuro del talento argentino rimane ancora in bilico e già a gennaio il tormentone Barcellona potrebbe tornare in voga.

Calciomercato Inter, ecco cosa offre il Barcellona per Lautaro

Un flirt durato per mesi e conclusosi con un nulla di fatto quello tra il Barcellona e Lautaro Martinez. Adesso, però, secondo alcune indiscrezioni i blaugrana potrebbero tornare all’assalto già a gennaio. L’offerta dei blaugrana sarebbe uno scambio tra l’argentino e Antoine Griezmann che non si è mai adattato davvero in Catalogna.

L’Inter, però, starebbe frenando perché il Campione del Mondo nel 2018 con la Francia guadagna ben 17 milioni di euro annui, troppi davvero per Zhang e soci. Senza dimenticare che Antonio Conte, ma anche la stessa società di viale della Liberazione, non lascerebbero andare via troppo facilmente il gioiello argentino, specie a stagione in corso…

