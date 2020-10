Calciomercato Inter, cash e scambio col Real Madrid | Conte fa il nome

Milan Skriniar potrebbe diventare una pesante merce di scambio alla riapertura della finestra di calciomercato. Su di lui il Real Madrid pronto a fare un’offerta

Dopo una lunghissima estate di voci e speculazioni alla fine Milan Skriniar è rimasto alla corte di Conte all’Inter, nonostante le difficoltà nel calarsi nella difesa a tre del tecnico salentino. Lo slovacco è anche sceso in campo con discreti risultati ma potrebbe clamorosamente tornare in auge una pista estera a gennaio. L’ex doriano ha tanti estimatori in Premier League, con il Tottenham che ci ha spesso provato, ma il suo futuro potrebbe anche essere in Spagna. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta in difesa | Dal Belgio per 20 milioni

Calciomercato Inter, assalto Real Madrid per Skriniar: Marcelo sul piatto, ma Conte…

L’Inter è pronta a valutare nuove offerte in entrata per Skriniar. Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ non è escluso un nuovo assalto nelle prossime sessioni da parte del Real Madrid di Zinedine Zidane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: uno svincolato per Conte

I ‘Blancos’ potrebbero mettere sul tavolo delle trattative anche Marcelo più l’aggiunta di un conguaglio economico per arrivare allo slovacco. Conte dal canto suo preferirebbe però includere nell’affare il cartellino del centrocampista tedesco Toni Kroos che piace molto all’allenatore dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, decisione presa | Via a fine stagione