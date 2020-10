Calciomercato, addio Inter | Operazione da 90 milioni di euro

C’è il forte rischio che possa svanire del tutto il sogno di calciomercato del tecnico dell’Inter Antonio Conte. Operazione da 90 milioni, il top può finire in Ligue 1

Probabilmente Conte non ritiene completa la sua Inter. Ecco perché nel calciomercato ‘di riparazione’ si aspetta qualche rinforzo, dal laterale mancino al vice Lukaku passando per il mediano. A tal proposito, il ‘sogno’ del tecnico nerazzurro è sempre lo stesso: N’Golo Kante. In Francia sostengono che il transalpino abbia ‘rotto’ con Lampard dopo che il tecnico gli ha negato un giorno libero per partecipare al matrimonio di un caro amico, e quindi ora sia ancor più desideroso di dire addio al Chelsea. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Paris Saint-Germain su Kante: le cifre dell’affare

Magari già a gennaio Kante potrebbe voler salutare definitivamente i ‘Blues’, anche se un eventuale assalto interista sarebbe sempre legato a una se non due cessioni ‘illustre’. Viva però la possibilità di un tentativo di scambio, con Eriksen oppure con uno tra Brozovic e Skriniar. L’affare resta comunque in salita, pure perché sul classe ’91 risultano esserci almeno tre top club stranieri: il Manchester United, il Real Madrid di Florentino Perez, che può provarci già nella finestra invernale considerata l’insistenza di Zidane e, come riporta stamane ‘todofichajes.com’, il Paris Saint-Germain. I parigini cercano un ‘partner’ di sostanza per Verratti e a quanto pare hanno già ottenuto il via libera di Kante (nato proprio a Parigi) nonché aperto un dialogo con la società londinese.

Per il portale spagnolo intendono provarci a giugno, ben sapendo che il cartellino del 29enne costa la bellezza di 90 milioni di euro.

