Calciomercato Inter, Conte beffato | Nuova squadra per Kante

Il sogno per la mediana dell’Inter è sempre N’Golo Kante, pupillo di Antonio Conte. Dalla Spagna rilanciano però fortissima la candidatura del Real Madrid

Il rapporto tra N’Golo Kante e Frank Lampard si sarebbe raffreddato, motivo per cui l’Inter spera ancora di poter arrivare al mediano francese che tanto piace ad Antonio Conte. Il calciatore del Chelsea è un vero pupillo dell’allenatore nerazzurro che già in estate ha accarezzato il sogno di portarlo a Milano per dare una marcia in più alla zona nevralgica del campo. Kante è dunque ancora corteggiatissimo dall’Inter che spera di accontentare Conte anche se non sarà facile sia per il prezzo del calciatore che per la concorrenza spagnola.Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta in difesa | Dal Belgio per 20 milioni

Calciomercato Inter, Kante verso l’addio: punta il Real Madrid

Nonostante il rapporto con Lampard, curiosamente, Kanté ha giocato parecchio in questo inizio d’anno, anche se bisognerà vedere cosa succederà d’ora in poi quando la competizione sarà ripresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: uno svincolato per Conte

Il 29enne centrocampista ha un contratto fino al 2023 e nonostante abbia rifiutato diverse proposte quest’estate ora le cose potrebbero cambiare come sottolineato da ‘Todofichajes’ che evidenzia come il ragazzo ora gradisca una partenza a gennaio fintanto che il Real Madrid accetti di richiedere il suo prestito ai londinesi. I ‘Blancos’ dal canto loro hanno bisogno di un perno per sostituire Casemiro. Kante quindi avrebbe scelto il Real.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, decisione presa | Via a fine stagione