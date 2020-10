Inter, Lukaku: “Felice a Milano” | Poi esce allo scoperto sullo scudetto

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate dal bomber nerazzurro Romelu Lukaku

Lukaku parla chiaro. Ai microfoni di ‘RTBF’, il bomber dell’Inter esce allo scoperto su quello che è l’obiettivo stagionale della squadra allenata da Antonio Conte: “Vincere lo scudetto“. “Vedremo – ha poi aggiunto – ma il nostro desiderio è quello: diventare campioni d’Italia”. Il belga è felice della sua avventura in nerazzurro, a Milano: “Qui c’è sempre qualcosa da fare, non solo shopping anche se mia madre mi fa venire mal di testa con questa cosa. La gente è calorosa e ama il calcio, più degli inglesi. Hanno la passione: se le cose vanno bene e vedono che i giocatori danno tutto in campo, allora il rispetto è per la vita. Ma se le cose non vanno bene, bisogna prepararsi perché può essere spiacevole… Io però ringrazio di vivere una situazione simile, viverla è il top. Mi trovo davvero bene, la gente è gentile. Sono felice di avere fatto questa scelta”.

