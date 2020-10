Calciomercato Inter, tutto fatto | Ufficiale la prossima settimana

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul rinnovo di Samir Handanovic, diventato anche il capitano della squadra nerazzurra nel febbraio 2019

Samir Handanovic è e sarà il portiere titolare dell’Inter almeno fino al termine di questa stagione. Il club nerazzurro pensa infatti di rimpiazzarlo a partire della prossima, da capire se con un portiere già affermato a livello internazionale – in Spagna si è parlato di nuovi contatti con ter Stegen, il quale però rinnoverà col Barcellona – o con un giovane di grandi prospettive ma con poca esperienza alle spalle. Una sorta di via di mezzo potrebbe essere Alex Meret, come anticipato da Interlive.it intenzionato a lasciare il Napoli. Il suo ‘sponsor’ è l’agente Federico Pastorello, come noto in eccellenti rapporti col club targato Suning.

Calciomercato Inter, rinnovo Handanovic: annuncio ufficiale in arrivo

Handanovic, che ha compiuto 36 anni lo scorso luglio, rimarrà in ogni caso all’Inter quantomeno fino al giugno 2022. Ovvero fino alla data di scadenza del suo contratto, che ha rinnovato per un altro anno (prima il termine era fissato al giugno 2021) a inizio settembre. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del portale spagnolo ‘todofichajes’, all’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

