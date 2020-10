Calciomercato, dalla Spagna | No all’Inter: rinnova il contratto

L’erede di Handanovic all’Inter non sarà un top attualmente in Spagna. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno per prossimo il rinnovo del contratto col suo attuale club

L’Inter ha già cominciato a muoversi per l’erede di Samir Handanovic. Questa appena cominciata potrebbe essere l’ultima da titolare del 36enne sloveno nonché capitano della squadra di Antonio Conte. I nerazzurri prevedono infatti di rimpiazzarlo al termine della stagione, con un big oppure un giovane di grandi prospettive. A tal proposito occhio a Radu, ora suo vice, a Cragno del Cagliari e soprattutto all’argentino Musso dell’Udinese che nei giorni passati si è operato al menisco mediale del ginocchio destro.

Calciomercato Inter, post Handanovic: ter Stegen dice no

Per quanto riguarda i big, si fa tutt’ora il nome di Meret del Napoli mentre nelle scorse ore in Spagna è stato rilanciato quello di ter Stegen. Stando però alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il portiere tedesco avrebbe respinto le avances di Marotta e Ausilio accordandosi con il Barcellona per il rinnovo del contratto – con adeguamento al rialzo del suo stipendio – fino al giugno 2025 più opzione per un’altra stagione. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

