A gennaio l’Inter proverà a regalare a Conte un rinforzo sulla corsia mancina. A tal proposito, in Spagna sostengono che il club targato Suning abbia sorpassato la Juventus per un giocatore ai margini del Chelsea. Affare in prestito con obbligo. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

GUARDA IL VIDEO!