Lukaku: tra gli attaccanti più forti del mondo, per la rivista Four Four Two è il quarto

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku è giunto quarto nella speciale classifica stilata dalla rivista Four Four Two che riguardava i migliori dieci attaccanti del Mondo. Al primo posto è stato scelto Robert Lewandowski che nella scorsa stagione ha fatto il ‘Triplete’ con il Bayern Monaco

INTER LUKAKU STATISTICA/ Per gli amanti del calcio, sin da quando si è piccoli, il ruolo preferito tra i calciatori è sicuramente quello dell’attaccante, l’eroe assoluto. D’altronde anche quando, in una partita la punta non ne combina una, ma poi segna il gol decisivo, ecco che ci si dimentica di tutto il resto e gli elogi si sprecano. La famosa rivista mensile Four Four Two, ha voluto fare la classifica dei migliori dieci centravanti del Mondo. Tra questi c’è anche il calciatore dell’Inter Romelu Lukaku che si trova proprio ai piedi del podio in quarta posizione, al primo posto c’è Robert Lewandowski al secondo posto Harry Kane e al terzo Cristiano Ronaldo. Questa la descrizione che ha fatto il magazine del giocatore nerazzurro: “È triste non vedere più Romelu Lukaku in Premier League. Ha sempre avuto una capacità di finalizzazione naturale e una forza rara nei giovani giocatori, caratterizzata dal fatto che è il giocatore all’estero veloce a raggiungere 100 gol nel calcio inglese. Lukaku è anche uno studente del gioco, molto intelligente e desideroso di migliorare come individuo. Come sbocco della macchina dell’Inter di Antonio Conte, è stato in ottima forma nell’ultimo anno, dimostrandosi uno dei frontmen più affidabili d’Europa. È il capocannoniere del Belgio, è costato ai club circa 180 milioni di sterline e ha solo 27 anni. Migliorerà soltanto”.

LEGGI ANCHE>>> Marchisio: “Dissi di no a Mourinho quando mi volle all’Inter”

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: uno svincolato per Conte

Calciomercato Inter, assalto a Kante | Scambio clamoroso

Questa invece è la classifica:

1. Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

2. Harry Kane (Tottenham)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus)

4. Romelu Lukaku (Inter)

5. Sergio Aguero (Manchester City)

6. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

7. Karim Benzema (Real Madrid)

8. Raul Jimenez (Wolverhampton)

9. Luis Suarez (Barcellona)

10. Jaime Vardy (Leicester City)