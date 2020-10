Vidal: “Non è così che si inizia, ma come si finisce! Forza Inter!”

Inter, dopo la sconfitta nel derby e in vista della sfida di mercoledì al Meazza contro il Borussia, il centrocampista Vidal prova a scuotere l’ambiente e a rincuorare la squadra, rimasta abbastanza abbacchiata dopo la partita contro il Milan

INTER VIDAL SU TWITTER/ Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Dopo la sconfitta amara nel derby, ma con tante scusanti, mercoledì la squadra di Antonio Conte avrà la grande opportunità di riscattarsi nel debutto casalingo in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal, non ha digerito questa sconfitta nel suo primo derby milanese e ha voluto subito suonare la carica, per rialzare i suoi compagni dopo questo incontro negativo e in vista dell’esordio nella massima competizione europea. Questo il messaggio che il cileno ha postato su Twitter: “Non è così che si inizia, ma come si finisce! Forza Inter! Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!”. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Per la sfida di mercoledì contro la formazione tedesca, che nell’ultima giornata di campionato ha pareggiato 1-1 il match casalingo contro il Wolfsburg, la squadra milanese potrebbe riavere Bastoni e Nainggolan risultati negativi al tampone e lo squalificato Sensi, che tornerà disponibile anche contro il Genoa nella prossima giornata di campionato.