Champions League: per i bookmaker Inter nettamente favorita contro il Borussia M’Gladbach

Champions League, a parte la Lazio sono tutte favorite le formazioni italiane impegnate nelle due competizioni europee. La vittoria della squadra nerazzurra contro il Borussia M’Gladbach è data a 1,60.

INTER BORUSSIA M’GLADBACH PRONOSTICO/ Per la felicità dei tifosi, che quando c’è stato lo stop per le nazionali si sono sentiti orfani della loro squadra di club, è arrivato il momento di rifarsi. Da oggi e per le prossime tre settimane, le squadre impegnate nelle coppe europee saranno attese ad un lungo tour de force che li obbligherà a giocare tre incontri a settimana. Il sito Sportitaliabet ha voluto dare i numeri, per quanto riguarda gli incontri delle due manifestazioni europee. Saranno ben 40 le sfide che si giocheranno nei prossimi tre giorni: martedì e mercoledì verranno divise le 16 partite di Chanpions League, mentre giovedì si disputeranno i 24 incontri di Europa League.

Per quanto riguarda le italiane, ad esclusione della Lazio che, nonostante giochi in casa. non è favorita contro il Borussia Dortmund, sono tutte considerate come probabili vincitrici. Per quanto riguarda l’Inter, nella sfida contro il Borussia M’Gladbach ha il pronostico nettamente dalla sua parte visto che la sua vittoria è data a 1,60, contro il 5,57 di quella dei tedeschi, mentre il pareggio è dato a 4,28