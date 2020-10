Conte: ”Cresciuti rispetto all’anno scorso, l’obiettivo è fare sempre meglio”

Conferenza stampa di vigilia per Antonio Conte in vista dell’esordio in Champions League contro il ‘Gladbach. Queste le fasi salienti: ”Dopo un anno insieme abbiamo maggiori consapevolezze dei nostri mezzi, inoltre abbiamo preso degli innesti mirati con esperienza per accrescere qualità e mentalità. Abbiamo recuperato Bastoni, sarà in panchina. Per il resto della formazione devo vedere gli altri in campo. Obiettivi? Vogliamo fare un campionato di vertice e andare in fondo il più possibile in Europa. Dobbiamo essere artefici del nostro destino. Il ruolo del trequartista? Penso sia il sistema migliore per esaltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Sanchez? Eravamo molto preoccupati per le sue condizioni perché i fastidi muscolari accusati in nazionale erano da gestire molto attentamente, per questo ha giocato 15 minuti e fortunatamente non ci sono state conseguenze.”

Conte in conferenza pre Champions

Così Handanovic: “Sicuramente non sono contento e non siamo contenti di subire così tanti gol, ben 8 nelle ultime 4 partite. Non sono preoccupato perché sono consapevole che le cose miglioreranno in difesa. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, la squadra crea tanto dunque è facile aspettarsi qualche spazio in più. In Champions si alza il livello, dobbiamo dare il meglio che possiamo” ha concluso.

