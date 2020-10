Calciomercato Inter, la soap opera con protagonisti Inter e Modric potrebbe riproporsi quest’estate: scopriamo come

Dopo gli importanti acquisti di Eriksen, Hakimi e Vidal soltanto nell’ultimo anno solare, l’Inter avrebbe la possiilità di mettere le mani su un altro grande giocatore: Luka Modric. Il centrocampista croato, in scadenza con il Real Madrid, non ha ancora prolungato il suo contratto che termina a giugno 2021.

L’ex Tottenham vorrebbe un biennale, mentre i ‘Blanços’ non andrebbero oltre un solo anno di contratto. Proprio per questo, Modric e il suo entourage hanno iniziato a guardarsi intorno per l’estate che deve arrivare e nella loro lista ci sarebbe anche l’Inter.

Calciomercato Inter, Modric impossibile: ecco perché

Secondo indiscrezioni di calciomercato, nei prossimi mesi gli agenti del campione croato dovrebbero proporlo anche all’Inter, che provò a prenderlo nell’estate 2018. In tal caso, però, la risposta di Marotta e soci sarebbe del tutto negativa. Perché no a Modric? Anzitutto a causa dell’età del giocatore che ha già raggiunto i 35 anni, in secondo luogo per l’ingaggio elevato che il regista prende attualmente al Real Madrid. Ora guadagna 10,5 milioni, per venire in Italia ne chiederebbe almeno 6… Troppi per un classe ’85, specie in un periodo così complicato sul piano economico.

