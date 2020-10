DIRETTA Champions LIVE, Inter-Borussia Monchengladbach: la cronaca in tempo reale

La prima giornata di Champions League mette di fronte Inter e Borussia Monchengladbach allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Borussia Monchengladbach nella gara di esordio del gruppo B di Champions League. Da un lato i nerazzurri di Conte, reduci dalla sconfitta nel derby in campionato, vogliono rialzare subito la testa e iniziare con il piede giusta la loro avventura in campo europeo. Dall’altro i tedeschi di Rose, che viaggiano a metà classifica in Bundesliga, cercano un risultato positivo per candidarsi ad essere la sorpresa del girone che comprende anche Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.