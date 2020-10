Champions, Inter-Borussia M’Gladbach | Le formazioni Ufficiali

Da Eriksen a Ginter, ecco le formazioni ufficiali del match Inter-Borussia Moenchengladbach valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Borussia Moenchengladbach, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Confermate le indiscrezioni della vigilia, con il rilancio dal primo minuto di Eriksen e Sanchez. Sull’out destro, al posto del marocchino Hakimi oggi trovato positivo al Covid-19, ci sarà Darmian al debutto ufficiale in maglia nerazzurra. Sensi, affaticato, nemmeno in panchina. Per tutte le altre notizia sull’Inter CLICCA QUI. Anche i tedeschi col 3-4-1-2: Hofmann alle spalle di Plea e Thuram jr. Arbitro del match l’olandese Kuipers.

Formazioni Ufficiali Inter-Borussia M’Gladbach

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All.: Conte

M’GLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Embalo; Hofmann; Plea, Thuram. All.: Rose

ARBITRO: Kuipers (Olanda)

