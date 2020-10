Calciomercato Inter, un ‘osservato speciale’ nel Borussia M’Gladbach

La sfida Inter-Borussia Moenchengladbach di Champions sarà un’occasione per vedere da vicino il centrale tedesco in forza nella squadra di Rose

Il match di Champions contro il Borussia Moenchengladbach, in programma questa sera ore 20.55 al ‘Meazza’, sarà anche un interessante ‘appuntamento’ di calciomercato per la dirigenza dell’Inter. Beppe Marotta e soprattutto Piero Ausilio, infatti, avranno l’opportunità di guardare da vicino Matthias Ginter, centrale tedesco della squadra allenata da Marco Rose. Un metro e novantuno centimetri di altezza, il 26enne nativo di Friburgo è da un po’ di tempo nei radar interisti ed è molto stimato pure dallo stesso Antonio Conte data la sua abilità nella difesa a tre. Non semplice da acquistare, il suo cartellino viene valutato non meno di 30 milioni. Per tutte le altre notizia sui nerazzurri CLICCA QUI.

