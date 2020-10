Calciomercato Inter, clamoroso | Offerto un big del Milan

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato è stato proposto all’Inter un big del Milan di Stefano Pioli, che sabato scorso si è imposto 2-1 nel derby

Dal Milan all’Inter, a parametro zero commissioni escluse. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate stamane da ‘Tuttosport’, un big della squadra rossonera in scadenza di contratto nel giugno 2021, è stato offerto al club targato Suning. Per i nerazzurri si tratterebbe di un colpo importante, per giunta gratis. Il nome in questione è quello di Calhanoglu, fantasista turco negli ultimi mesi rilanciato da Pioli e diventato un pilastro della formazione milanista attualmente prima in classifica a punteggio pieno nel campionato di Serie A. Per tutte le altre notizia sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Champions, Inter-Borussia M’Gladbach | Le probabili formazioni

Calciomercato Inter, proposto Calhanoglu: affare a zero, ma il Milan…

Quella di Gordon Stipic, agente del numero dieci milanista che a causa di una distorsione alla caviglia sarà costretto a stare fuori dieci giorni, appare più che altro una ‘mossa’ per far uscire allo scoperto la dirigenza rossonera, col quale è in discussione il rinnovo. Il rappresentante dell’ex Bayer avrebbe chiesto ben 6 milioni a stagione rispetto agli attuali 2,5 per la firma del suo assistito. Probabile comunque che le parti giungano a un accordo, magari a metà strada, dato che l’intenzione di entrambi è quella di far andare avanti il ‘matrimonio’ celebratosi nell’estate di tre anni fa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Lautaro in Premier | Scambio clamoroso

Inter, a tutta Champions League | Scopriamo il Borussia M’Gladbach