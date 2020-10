Inter, tegola Conte | UFFICIALE: Hakimi positivo al coronavirus

Le ultime news Inter registrano il comunicato ufficiale su Hakimi, positivo al coronavirus. Nuova tegola per Conte.

Piove sul bagnato in casa Inter. Pochi minuti fa il club nerazzurro ha reso noto attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che anche Achraf Hakimi è risultato positivo al coronavirus e non potrà giocare stasera contro il Borussia Monchengladbach in Champions League, ma nemmeno contro lo Shakhtar Donetsk ed il Real Madrid in campo europeo. Antonio Conte dovrà fare a meno dell’esterno marocchino anche i match del campionato di Serie A contro il Genoa e il Parma.

“FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Borussia Monchengladbach, Conte in difficoltà: Sensi va ko

Calciomercato Inter, annuncio bomba: “Allegri pronto a subentrare a Conte”