Shakhtar-Inter: gli ucraini avranno l’arma in più di 10000 tifosi allo stadio

Shakhtar-Inter, la sfida di martedì prossimo allo stadio di Kiev vedrà la presenza di 10.000 tifosi. Il Ministero della Sanità ucraino ha confermato la possibilità di riempire lo stadio per il 15% della sua capienza che è di 70.500 spettatori

SHAKHTAR-INTER TIFOSI PRESENTI/ Martedì 27 ottobre alle ore 18.55 l’Inter sarà di scena a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, per la seconda giornata del girone B di Champions League. Dopo la prima giornata, che ha visto la formazione ucraina andare ed espugnare il Santiago Bernabeu battendo 3-2 il Real Madrid, la sfida contro la squadra di Luis Castro diventa molto delicata per i ragazzi di Antonio Conte, soprattutto dopo il pareggio casalingo contro il Borussia M’Gladbach. Inoltre la formazione di casa potrà usufruire, seppure in parte, della presenza dei tifosi. Il Ministero della Sanità ucraino ha deciso di permettere l’affluenza degli spettatori allo stadio, anche se nel numero massimo di 10.000, pari al 15% della capienza dell’impianto NSK Olimpiyskiy di Kiev, che è di 70.500. Una piccola arma in più per lo Shakhtar Donetsk, che vorrà anche ‘vendicarsi’ del 5-0 subito proprio pochi mesi fa nella semifinale di Europa League della scorsa stagione.

Da notare che anche in Champions League la squadra ucraina vinse a Bergamo contro l‘Atalanta, ma nella gara di ritorno la formazione di Gasperini vinse per 3-0, un altro precedente positivo per la formazione italiana.