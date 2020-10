Calciomercato Inter, Skriniar via | Scelto l’erede: ‘ossessione’ di Conte

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Skriniar la cui partenza potrebbe verificarsi al termine della stagione. Il sostituto dalla Germania

Cessione solo rimandata, quella di Milan Skriniar. In Spagna la danno praticamente per certa. Quando? A gennaio, ma più verosimilmente nella prossime sessione estiva di calciomercato. Lo slovacco potrebbe finire in Spagna, dove piace molto al Real Madrid, in Francia (l’interesse del Psg è noto) oppure in Inghilterra in cui vanta diversi estimatori dal Tottenham al Chelsea fino al Manchester United. Quest’ultimi ci hanno già provato in diverse occasioni. L’Inter parte da una valutazione di 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, ter Stegen-Inter: ecco la verità

Calciomercato Inter, Skriniar fa posto a Ginter: tutti i dettagli

Cinquanta milioni costerebbe poi il calciatore che, stando alle indiscrezioni di ‘Don Balon’ che fanno seguito a quelle provenienti dalla Germania un paio di giorni fa, i nerazzurri avrebbero scelto per rimpiazzare l’ex Sampdoria. Parliamo di Matthias Ginter, 26enne tedesco in forza al Borussia Moenchengladbach che mercoledì sera per poco non sbancava il ‘Meazza’ nel primo match della fase a gironi di Champions League. Per il portale spagnolo il classe ’94 di Friburgo rappresenta una vera e propria ‘ossessione’ di Conte, forse perché ben strutturato fisicamente e soprattutto bravo ad agire in una difesa a tre. Il tecnico lo vuole ad Appiano, Marotta e Ausilio potrebbero provare ad accontentarlo proponendo una cifra importante e una contropartita tecnica. Staremo a vedere. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto al difensore | Super scambio con Simeone

Calciomercato, addio Inter per il Psg | Scenario clamoroso!