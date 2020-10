Calciomercato Inter, baby fenomeno per Conte | Clausola monstre

Occhi su un talento brasiliano per l’Inter che guarda attentamente al futuro con il giovanissimo Gabriel Veron del Palmeiras

Uno sguardo al presente e l’altro al futuro per l’Inter che come sempre tiene sempre sotto stretta osservazione anche il mercato dei giovani talenti. In particolar modo in Sudamerica spicca il giovanissimo Gabriel Veron, attaccante esterno del Palmeiras classe 2002 autore di tre reti in campionato ed una anche in Copa Libertadores. Secondo quanto rivelato dai colleghi di ‘Calciomercato.it’ il ragazzo era stato seguito da Milan e Roma e più di recente anche Juventus e Napoli avrebbero chiesto informazioni su di lui. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, nel mirino il baby Veron: la giovane stellina del Palmeiras

Reduce dalla firma sul primo contratto da professionista fino al 2025, Gabriel Veron ha anche una corposa clausola rescissoria da 60 milioni di euro che lo lega al Palmeiras. Il ragazzo piace inoltre in Europa anche a Barcellona, Lione, Manchester City, Rennes e Siviglia.

Veron però sarebbe recentemente finito anche nel mirino dell’Inter di Conte che potrebbe avanzare un tentativo per l’estate 2021 consentendo così al ragazzo di continuare la sua maturazione in patria.

