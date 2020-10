Calciomercato Inter, terzino dalla Spagna | Si chiude in prestito

A gennaio Conte potrebbe avere un nuovo terzino sinistro. Possibile affare tra l’Inter e il Barcellona: ecco tutti i dettagli

Conte non è soddisfatto appieno dell’ultimo calciomercato. Al di là di Kante, inarrivabile per questioni economiche ma anche perché il Chelsea non era disposto a darlo, il tecnico salentino avrebbe voluto un ulteriore rinforzo sulle corsie esterne. In particolare su quella mancina, dove ora viene ‘adattato’ Perisic con deludenti risultati. L’Inter potrebbe ‘accontentarlo’ a gennaio, non a caso si è tornati a parlare di recente di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, nel mirino da tempo ed entrambi ai margini degli stessi ‘Blues’.

Calciomercato Inter, nuovo terzino a gennaio: Junior Firpo si inserisce tra Emerson Palmieri e Alonso

In queste ore, invece, è riemerso un nome molto gradito alla dirigenza poiché giovane, con margini di miglioramento e meno costoso sia dell’italo-brasiliano che dello spagnolo: parliamo di Junior Firpo. Anche il 24enne portoricano è ai margini, difatti in questo inizio di stagione ha collezionato appena 28′. Il Barcellona era (lo offrì come contropartita per Lautaro) ed è disposto a privarsene pure con la formula del prestito. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘todofichajes.com’, proprio con questa formula potrebbe trasferirsi alla corte di Conte nel prossimo mercato di gennaio. Per il portale spagnolo, Firpo ha già detto sì al trasferimento all’Inter, dove potrebbe rilanciarsi giocando con una certa regolarità. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

