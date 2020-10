Nuovo bomber nel mirino per l’Inter con Marotta pronto a battere la concorrenza della Juventus per Moussa Marega del Porto

Nonostante l’attacco dell’Inter continui a funzionare in modo egregio, grazie soprattutto all’enorme apporto realizzativo di Romelu Lukaku, Antonio Conte continua a chiedere insistentemente un nuovo centravanti che possa fungere da alternativa al bomber belga ex United. Tanti i nomi accostati all’Inter negli ultimi mesi con Milik su tutti visto il contratto in scadenza a giugno 2021. Rimasto a Napoli, almeno fino a gennaio, il polacco appare comunque pista ostica seppur invitante a parametro zero. Marotta dal canto suo avrebbe già individuato un’altra alternativa allettante che per caratteristiche potrebbe soddisfare Antonio Conte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfida alla Juve per Marega: la situazione

Stando a quanto rivelato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ l’Inter avrebbe nel mirino il nome di un altro centravanti con caratteristiche non troppo lontane da quelle di Lukaku. Si tratta di Moussa Marega del Porto, possente attaccante capace di giocare lungo tutto l’arco dell’attacco.

Anche il 29enne dei lusitani ha il contratto in scadenza a fine stagione e rappresenterebbe dunque una ghiotta occasione sulla falsa riga di Milik. In Spagna si parla di un possibile interessamento del Siviglia, mentre in Italia Marotta si prepara a fronteggiare la concorrenza della Juventus, piazzando magari sul piatto un triennale con opzione a Marega.

