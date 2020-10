Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia del match di Champions Shakhtar-Inter

Alla vigilia di Shakhtar-Inter, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions, ha parlato Antonio Conte. Ecco le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa:“Lautaro e Lukaku? Hanno fatto dei miglioramenti straordinari e possono diventare ancora più importanti per la squadra. Per paragonarli con altri talenti di livello europeo bisogna vincere però, è l’unico modo. Non credo di poter paragonare lo Shakhtar di due mesi fa a quello di adesso. Noi però dobbiamo ripetere la prestazione di agosto. Loro sono molto forti, non per caso vinci a Madrid. Dovremo fare molta attenzione. vogliamo fare una buona partita. Inter sempre più europea? Dopo la finale d’Europa League siamo senz’altro cresciuti molto. Dobbiamo continuare a crescere a livello mentale, sulla difesa in avanti e sulla cattiveria. Non sempre ci riusciamo. Bisogna rispettare l’avversario ma non essere troppo passivi in entrambe le fasi. Dobbiamo avere sempre voglia di fare noi la partita. La vittoria dello Shakhtar contro il Real Madrid ha rimescolato le carte del girone, sta a noi starci dentro fino all’ultimo. Guardo le partite dello Shakhtar Donetsk come fanno probabilmente loro con noi. Già quando ero alla Juventus, ricordo che erano molto forti“.

