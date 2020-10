Lazaro: ”Via dall’Inter per giocare, nel Borussia giochiamo un bel calcio”

Ai microfoni dei media tedeschi, Valentino Lazaro ha rilasciato delle dichiarazioni in riferimento al suo trasferimento al Borussia Moenchengladbach: “Sono andato via dall’Inter per giocare, ero certo che venendo qui avrei trovato il mio spazio ma ad oggi non sono ancora sceso in campo. Spero di farlo quanto prima, sto aspettando la mia occasione. Mi sento bene e spero di dare il mio contributo a partire dalle prossime partite. La squadra gioca bene e anche in Champions lo abbiamo dimostrato, vogliamo superare il girone anche se sappiamo che sarà molto difficile” ha concluso.

