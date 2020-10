Le ultime news Inter mettono in evidenza la nota ufficiale del club nerazzurro a proposito delle condizioni fisiche di Stefano Sensi

Nuovo infortunio Sensi, ecco il report ufficiale dell’Inter dopo la risonanza a cui si è sottoposto quest’oggi il calciatore umbro, non partito alla volta di Kiev e già out nelle ultime tre partite (per squalifica contro il Milan): “Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

