Tentativo per Rovella: piace il baby centrocampista del Genoa

L’Inter sonda il mercato italiano per il futuro. Come rivela la ‘Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Rovella del Genoa, centrocampista in scadenza ma particolarmente interessante per le big italiane e non solo. Il Genoa potrebbe cederlo a gennaio e al momento sembra valutato attorno ai 10 milioni di euro, anche se Marotta preferirebbe prenderlo a costo zero.

