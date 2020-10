Calciomercato Inter, Eriksen al bivio | Il top club lo respinge

Nel prossimo calciomercato Inter di gennaio Christian Eriksen potrebbe dire addio. Agente già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione



Christian Eriksen, approdato nel gennaio 2020 all’Inter, era arrivato con tanto calore da parte dei tifosi e grande ambizione di imporsi in nerazzurro. Fino ad oggi, però, ha deluso le aspettative non convincendo praticamente mai Antonio Conte.

Adesso, secondo alcune indiscrezioni, dopo nemmeno un anno dal suo approdo a Milano potrebbe lasciare per un’altra grandissima squadra: i blancos del Real Madrid.

Calciomercato Inter, Eriksen e il ‘problema’ Isco: ecco perché Madrid è una tappa complicata

Il fantasista danese è stato proposto al Real Madrid dal suo agente e da alcuni intermediari. Le poche partite giocate all’Inter convincerebbero il danese, la poca incisività mostrata in mezzo al campo convincerebbe i nerazzurri. L’addio di Christian Eriksen è un’ipotesi quindi reale da non scartare e, chiaramente, il Real fa gola a tanti giocatori.

In più il giocatore piace molto ai blancos, ma c’è un problema: Florentino Perez non intende portare avanti la trattativa, ecco perché ha respinto il profilo di Eriksen non facendo certo felice lo stesso classe ’92. Il motivo? Nel ruolo che il danese predilige, a Madrid sono già coperti alla grande. Senza contare il ‘problema’ Isco che in questa stagione sta trovando poco spazio con Zidane e che non è facile da piazzare altrove.

