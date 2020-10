Le ultime di calciomercato Inter tornano a concentrarsi su Eriksen mettendo in evidenza la notizia riguardo un clamoroso scambio con il Manchester United

Eriksen dovrebbe partire dalla panchina questa sera a Kiev nel match contro lo Shakhtar Donetsk che per l’Inter varrà tanto in ottica qualificazione o meno agli ottavi di finale di Champions League. Il danese continua ad essere un ‘caso’ che a gennaio potrebbe risolversi del tutto con la sua cessione all’estero. Stando a indiscrezioni il suo agente e alcuni intermediari sono già al lavoro in tal senso. Pagato 20 milioni nel gennaio di un anno fa e mai entrato nelle ‘grazie’ di Conte, il classe ’92 potrebbe far ritorno in Premier.

Calciomercato Inter, Eriksen al Manchester United per l’ex Ajax

C’è chi ipotizza un tentativo da parte dell’Inter di sistemarlo al Chelsea, in cambio di N’Golo Kante che rimane il grande desiderio del tecnico interista, mentre proprio in queste ore è riemerso l’accostamento al Manchester United. Secondo ‘todofichajes.com’, il club targato Suning e quello Glazer starebbero addirittura valutando uno scambio a dir poco clamoroso. L’ex Tottenham allo United, Donny van de Beek in nerazzurro. Il trequartista olandese ex Ajax è approdato alla corte di Solskjaer a inizio settembre per una cifra complessiva di 44 milioni di euro, ma fin qui ha profondamente deluso collezionando solamente 59′ in campionato e appena 2′ in Champions League.

Per il portale spagnolo, i ‘Red Devils’ sarebbero già pronti a disfarsene a gennaio, in cambio di quell’Eriksen che inseguono da tempo. Questa operazione, però, difficilmente verrebbe ‘approvata’ da Conte, che per il centrocampo vuole appunto un calciatore più ‘muscolare’. Un super recuperatore di palloni, quale è Kante… Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

