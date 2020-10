Capello: ”Conte ha letto male la partita contro lo Shakhtar”

Fabio Capello ha parlato di Shakhtar-Inter a ‘Sky Sport’: “Nell’Inter qualcosa non ha funzionato, la manovra era troppo lenta e a Conte è mancato Eriksen, uno che poteva dare imprevedibilità. Ad ogni modo la squadra avrebbe meritato di vincere ma alcuni aspetti tattici devono essere migliorati. Nonostante le difficoltà hanno dominato e non pensavo, ero convinto che avrebbero avuto più difficoltà. Inoltre secondo me Conte non ha letto bene la partita” ha concluso.

