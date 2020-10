Altobelli: “Bisogna ripartire dal secondo posto e dalla finale di Europa League persa”

Inter, l’ex attaccante Alessandro Altobelli ha voluto dare il suo parere sulla squadra a disposizione di Antonio Conte. L’ex giocatore si è detto convinto che, Covid permettendo, la squadra meneghina ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto

INTER ALTOBELLI DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli è stato ospite di ‘Sportlab’, un programma digitale che viene fatto in collaborazione tra le testate giornalistiche di ‘Tuttosport’ e del ‘Corriere dello Sport’. L’ex giocatore, ha naturalmente dato il suo parere sulla sua ex squadra e ha dichiarato: “Bisogna ripartire dal secondo posto e dalla finale di Europa League persa . Se andiamo a guardare questo torneo, abbiamo visto fin qui una squadra competitiva in grado di segnare tanti gol ma che deve correggere ancora qualcosa per essere super-competitiva. Penso che sarà una bella lotta con la Juve, anche perché le cinque sostituzioni avvantaggiano le big: basti vedere l’esordio con la Fiorentina, dove Conte con 5 nuovi giocatori l’ha ribaltata. A differenza delle passate stagioni, l’Inter ha due squadre di titolari a disposizione; quindi, Covid permettendo, sarà un bel campionato nel quale i nerazzurri possono farcela. Atalanta e Lazio permettendo”. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

L’ex calciatore ha militato nella squadra meneghina dal 1977 al 1988, con uno score totale di 466 presenze tra campionato e coppe e la bellezza di 209 reti.