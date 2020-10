Attesa per il tampone di Skriniar: lo slovacco può tornare determinante

Milan Skriniar è tornato in Italia e attende di tornare finalmente a disposizione di Conte e dell’Inter per poter giocare. L’ex Sampdoria vuole rendersi utile dopo la positività al Covid e nelle ultime ore è tornato in Italia dopo aver passato gli ultimi 21 giorni in isolamento in Slovacchia. Ora si attende il tampone definitivo per il rientro in gruppo e per permettere a Conte di sfruttarlo per i prossimi impegni con la squadra.

