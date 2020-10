Torna Gagliardini, sorride Conte: perché è così importante per il tecnico leccese e cosa è mancato all’Inter per cederlo

Un ritorno decisamente gradito è quello di Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro ha avuto un periodo complicato dopo la positività al Coronavirus riscontrata qualche settimana fa e adesso è pronto a tornare a disposizione. Sorride l’Inter e soprattutto sorride Antonio Conte. Il tecnico leccese, e non è un segreto, considera il giocatore bergamasco davvero fondamentale per la sua squadra, forse il più importante dopo Romelu Lukaku.

Inter, Gagliardini l’equilibratore: per Conte incedibile

Ma perché Gagliardini è così importante per Antonio Conte? E’ quello in grado di dare equilibrio alla squadra. Non a caso, da dopo il lockdown è il giocatore ad aver disputato più partite di tutti con la maglia dell’Inter. Dall’inizio dello scorso anno, ne ha disputate 34, segnando 5 gol e fornendo 3 assist. In più conta anche 52 contrasti e 36 intercetti. Non vi basta? Con lui in campo, l’Inter segna anche di più: un ‘talismano’.

Calciomercato Inter, Gagliardini poteva partire

Proprio così. In estate, l’Inter era disposta a cedere Gagliardini. Conte, però, si oppose a muso duro. Per il tecnico leccese il giocatore è infatti incedibile. Una dimostrazione di quanto Gagliardini sia effettivamente importante in questa Inter e per il salentino.

Conte, poi, lo conosciamo. Vuole vedere, da parte dei propri giocatori, grinta e duro lavoro in allenamento come in partita. E di questo, a Gagliardini, bisognerà sempre dargliene atto: Da quando c’è l’allenatore ex Chelsea e Juventus, lui ci ha messo sempre entrambe.

