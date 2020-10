Lautaro sta per rinnovare ma il Barcellona torna a farsi vivo: ‘colpa’ di Messi

Lautaro sta per rinnovare ma il Barcellona torna a farsi vivo: ‘colpa’ di Messi

Lautaro Martinez torna in corsa per rinforzare l’attacco del Barcellona. Lo rivela ‘Tuttosport’, specificando comunque che giocatore e Inter stanno trattando il rinnovo e che l’accordo dovrebbe essere ufficializzato prossimamente. Tuttavia, con le dimissioni di Bartomeu, in casa blaugrana dovrebbero cambiare diverse cose: in primis la conferma di Messi che a sua volta spingerebbe per l’arrivo del connazionale. Il rinnovo ci sarà ma il club andrà sino in fondo nella prossima stagione per farlo arrivare comunque, con l’Inter che a quel punto cercherà di realizzare una plusvalenza di un certo peso in ottica bilancio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma