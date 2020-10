Inter, altra tegola per Conte | Ancora positivo al Covid-19

Le ultime news Inter mettono in evidenza l’esito del tampone a cui si è sottoposto un giocatore nerazzurro. Conte sempre in emergenza

L’Inter è in costante emergenza. Ieri sera la notizia più brutta che potesse ricevere Antonio Conte e i tifosi interisti: infortunio per Romelu Lukaku. Il centravanti belga si è fatto male martedì a Kiev nel match di Champions contro lo Shakhtar terminato con un deludente 0-0. “Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra“, recita la nota ufficiale del club targato Suning.

Il classe ’93 di Antwerpen, elemento decisivo e insostituibile della formazione nerazzurra, salterà la sfida di campionato contro il Parma in programma domani alle 18 al ‘Meazza’ ed è a forte rischio per la supersfida col Real Madrid fissata invece per mercoledì prossimo allo stadio ‘Alfredo Di Stefano. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, Skriniar ancora positivo al coronavirus

Nemmeno Skriniar ci sarà domani contro i ducali e, molto probabilmente anche con le ‘Merengues’ di Zidane. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, l’esito del tampone a cui si è sottoposto l’altro ieri, ha dato infatti esito positivo: il difensore slovacco è ancora positivo al Covid-19.

