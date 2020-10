Da Perisic e Lautaro Martinez a Kucka, ecco le formazioni ufficiali della sfida Inter-Parma valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Parma. Conte fa turnover in vista di Madrid lasciando in panchina D’Ambrosio, Bastoni, Vidal. In difesa si rivedono Ranocchia e Kolarov, a centrocampo Gagliardini guarito dal Covid-19 come Radu (in panchina) e Skriniar (disponibile col Real). Il sostituto di Lukaku sarà Perisic. Il croato in tandem con Lautaro Martinez, Eriksen alle loro spalle. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda gialloblù, Liverani si affida al 4-3-1-2 con Kucka dietro Cornelius e Gervinho.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, circondato dai top club | Marotta vuole blindarlo

Formazioni Ufficiali Inter-Parma

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro Martinez. All: Conte.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic, Kucka; Cornelius, Gervinho. All.: Liverani.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Interlive.it | Calciomercato, ter Stegen-Inter: ecco la verità

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: nuovo scambio con il Milan