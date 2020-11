Calciomercato Inter, Lautaro in partenza | L’erede arriva gratis

Lautaro Martinez potrebbe anche partire al termine della stagione. Al suo posto un nuovo bomber d’esperienza: occhi su Aguero

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Lautaro Martinez che nelle ultime settimane sta vivendo un momento di involuzione. I gol scarseggiano, le bocciature aumentano e la rabbia del 'toro' argentino sale come dimostrato soprattutto nella sfida contro il Genoa in seguito alla sostituzione. L'attaccante di Conte dopo una lunga estate di voci di mercato potrebbe seriamente partire al termine dell'attuale stagione quando i grandi club esteri potrebbero seriamente tornare alla carica.

Calciomercato Inter, via Lautaro: colpo Aguero a costo zero

Il futuro di Lautaro si fa sempre più nebuloso e potrebbe esserci una nuova soluzione rispetto al solito Barcellona dell’ultima estate. Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Don Balon’ l’Inter potrebbe anche lasciar partire Martinez per inserire un nuovo attaccante d’esperienza internazionale. Nel caso specifico si tratterebbe di Sergio Aguero, argentino in uscita dal Manchester City ed in scadenza di contratto proprio a giugno 2021.

La società inglese andrebbe a colmare l’uscita del ‘Kun’ proprio con Lautaro che per caratteristiche sarebbe perfetto alla corte di Pep Guardiola.

