Champions, UFFFICIALE: positivo al Covid-19 | Salta Real Madrid-Inter

Il big match Real Madrid-Inter, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions, si disputerà mercoledì sera allo stadio ‘Alfredo Di Stefano’

Cresce l’attesa per Real Madrid-Inter, big match di Champions valido per la terza giornata della fase a gironi. Per entrambe, che non hanno certo cominciato col piede giusto ottenendo rispettivamente uno e due punti nei primi centottanta minuti, varrà moltissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Antonio Conte ritrova Skriniar e forse Sanchez, ma molto probabilmente dovrà fare a meno ancora del suo calciatore più importante: Lukaku. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Champions, Militao positivo al coronavirus: il brasiliano salta Inter-Real Madrid

Reduce dalla netta vittoria per 4-1 contro l’Huesca, in casa ‘Merengues’ è tuttavia scoppiato l’allarme Covid-19, per fortuna della squadra di Zidane già rientrato. Nei test pre match coi nerazzurri, è risultato positivo al coronavirus un calciatore della prima squadra. Come recita il comunicato ufficiale del club spagnolo, trattasi del difensore brasiliano Eder Militao: “Il Real Madrid CF informa che il nostro giocatore Eder Militao ha dato un risultato positivo ai test COVID-19 effettuati ieri domenica mattina”. Il resto della squadra e l’intero staff – dipendenti compresi – è invece risultato “negativo”.

