Inter-Parma, Conte attacca: “Stradominato, ma davanti siamo stati molli”

Le parole di Antonio Conte dopo Inter-Parma, gare valevole per la sesta giornata di Serie A

“Per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tante occasioni, serve più determinazione, determinazione che ha avuto il Parma“. Conte non riesce a nascondere l’amarezza per il pari casalingo con la squadra di Liverani, acciuffato peraltro allo scadere: “Oggi di questo ne stavamo pagando le conseguenze – ha aggiunto il tecnico dell’Inter a ‘Sky Sport’ – La fase offensiva è stata buona, è mancata la realizzazione ma non solo da parte degli attaccanti. Siamo stati imprecisi e molli, potevamo fare molto meglio in fase offensiva. Io parlo solo di mancata incisività sottoporta, non di cattiveria in generale della squadra, per cui non mettetemi in bocca cose che non ho detto – ha sottolineato Conte – Partite così che si stradominano vanno vinte, poi sull’arbitraggio non voglio aggiungere nulla. Io faccio l’analisi della partita, poi se i dirigenti hanno qualcosa da dire è giusto che la dicano”.

