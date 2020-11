Real Madrid-Inter, per i bookmaker spagnoli favoriti toccherà ai nerazzurri smentirli

Real Madrid-Inter, in vista della sfida che, vista la classifica della due formazioni, potrebbe essere determinante per la qualificazione agli ottavi e non per la supremazia nel girone, i bookmaker vedono la squadra spagnola abbastanza favorita

REAL MADRID-INTER BOOKMAKER/ Doveva essere la sfida valida per la supremazia nel girone B di Champions League, sta rischiando di essere quella per evitare addirittura di finire anzitempo l’avventura in Europa. Real Madrid e Inter vista la situazione di classifica delle squadre, che in questo momento vede lo Shakhtar al primo posto con 4 punti, la squadra di Conte appaiata a 2 punti con il Borussia M’Gladbach e la formazione di Zidane a 1 punto, non si possono permettere più passi falsi. Il girone è ancora aperto, ma se il club ucraino dovesse vincere entrambe le sfide con i tedeschi, dati comunque per favoriti nella sfida di domani sera, potrebbe addirittura ipotecare la qualificazione ed eliminare una delle due big. In ogni caso per la partita che domani sera non si disputerà nel mitico impianto della squadra spagnola, il Santiago Bernabeu, che negli anni 80 vide la squadra nerazzurra uscire sempre sconfitta contro le ‘Merengues’, i bookmakers vedono la squadra di casa nettamente favorita. La vittoria del Real Madrid è data a 1,90 contro il 3,60 di quella dell’Inter, mentre il pareggio è quotato 3,90. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Toccherà alla squadra nerazzurra, dimostrare che queste statistiche sono state troppo ottimistiche a favore degli spagnoli. Sperando che per una volta da inizio stagione, l’arbitro francese che dirigerà la gara e i suoi collaboratori al Var siano perfetti, non come sta accadendo ai suoi colleghi italiani.