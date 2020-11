DIRETTA Champions LIVE, Real Madrid-Inter: la cronaca in tempo reale

La terza giornata di Champions League mette di fronte Real Madrid e Inter allo stadio Di Stefano. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter fa visita al Real Madrid in una gara molto delicata valida per la terza giornata del gruppo B di Champions League. Da una parte i nerazzurri di Conte, dopo i due pareggi contro il Borussia Monchengladbach e lo Shakhtar Donetsk, vanno a caccia della prima vittoria del girone per rilanciare le proprie ambizioni europee. Dall’altra i campioni di Spagna di Zidane, che occupano attualmente l’ultimo posto della graduatoria, sono costretti a vincere per non rischiare una clamorosa eliminazione prematura. Interlive.it vi offre la sfida dell’Alfredo Di Stefano’ in tempo reale.