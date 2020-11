Le ultime news Inter mettono in evidenza i tre casi di positività al coronavirus nella squadra di mister Armando Madonna

Tre giocatori della Primavera di mister Armando Madonna sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha annunciato l’Inter con una breve nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che, in seguito ai test effettuati in questi giorni, sono risultati positivi al Covid-19 tre giocatori della Primavera nerazzurra (settima in campionato, con però tre gare in meno rispetto alla Roma capolista, ndr). L’intero gruppo squadra seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

