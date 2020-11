Calciomercato Inter, conferme su Milik | Scambio clamoroso

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Milik e il suo possibile approdo in nerazzurro a gennaio. Ipotesi scambio shock con il club di De Laurentiis

Arkadiusz Milik all’Inter, un’ipotesi di calciomercato rilanciata poco tempo fa da Interlive.it e confermata stamane da ‘Tuttosport’, Il quotidiano torinese parla però di gennaio, quando i nerazzurri proveranno a regalare ad Antonio Conte un altro bomber, un’alternativa vera a Romelu Lukaku che intanto prova a rientrare domenica a Bergamo contro l’Atalanta. E il polacco è sulla lista, considerato che è fuori rosa e in scadenza di contratto a giugno.

Calciomercato Inter, Milik per Conte: Eriksen e non solo sul tavolo

Milik chiede tanto, circa 5 milioni di euro netti l’anno commissioni (per l’agente) escluse, per questo l’affare si presenta tutt’altro che in discesa. Il quotidiano torinese azzarda la possibilità di uno scambio tra il club targato Suning e il Napoli, da alcuni mesi in eccellenti rapporti. Un nome ‘buono’ per gli azzurri può essere Matias Vecino, già corteggiato da De Laurentiis sul finire della scorsa sessione di mercato. L’acquisto (in prestito) di Bakayoko ha tuttavia coperto il buco in mediana, per cui la contropartita che potrebbe fare maggiormente al caso di Gattuso è un’altra: Christian Eriksen, al quale l’Inter sta cercando una nuova sistemazione visto lo scarso feeling con Conte e lo scarso rendimento. Difficile, tuttavia, che il danese accetti di trasferirsi al Napoli, poco propenso tra l’altro a farsi carico del suo ingaggio di 8 milioni netti più 2 di bonus. L’alternativa al classe ’92 potrebbe essere Radja Nainggolan, anche lui molto stimato dal tecnico dei partenopei. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

