Il nome di Christian Eriksen torna di moda in uscita con il Real Madrid che potrebbe essere nel futuro del danese. Ipotesi di scambio con l’Inter

L’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter proprio non decolla. Il centrocampista danese non è riuscito ad integrarsi per nulla negli schemi di Antonio Conte collezionando spesso e volentieri bocciature da parte del tecnico salentino che non sembra particolarmente convinto dalle sue caratteristiche. L’ex Spurs è stato dunque accostato a più riprese ad un possibile addio ad appena un anno dal suo arrivo a Milano lo scorso gennaio. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: super scambio con Isco

L’idea di gioco di Conte mal si sposa con le qualità di Eriksen che potrebbe dunque davvero partire già alla riapertura del calciomercato. Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ lo stesso allenatore nerazzurro potrebbe così proporre un’idea di scambio con il Real Madrid. Sul piatto il cartellino di Eriksen per arrivare allo spagnolo Isco, ai margini della rosa di Zidane e ormai fuori dal progetto. I due calciatori scontenti potrebbero così ritrovare il sorriso con uno scambio di maglia con tanto di beffa alla Juventus che avrebbe voluto portare Isco in Italia come regalo per Pirlo.

